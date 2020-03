In un mercato Vietnamita, a sole 11 settimane dall’inizio del contagio da Coronavirus, ancora si cucinano topi e rettili vivi. Paura per il contagio.

Topi, rettili e altri roditori sono ancora venduti in un mercato del Vietnam, il Thanh Hoa Bird, specializzato nella vendita di animali. Le creature sono uccise sul posto e alcune vengono cucinate per i clienti che vogliono mangiarli. Le condizioni sanitarie sono pessime. Sono passate a malapena 11 settimane da quando si ritiene sia originato il Coronavirus, in un mercato simile, a Wuhan.

Eppure nel mercato di Thanh Hoa, e in altri simili mercati in tutto il mondo, queste compravendite continuano. Anche quelle di cani rabbiosi. La paura che possa svilupparsi un nuovo virus è molta e si ritiene necessario bannare questi tipi di mercati che vendono animali selvaggi. La Cina lo ha fatto con la vendita e il mangiare animali selvaggi, in un tentativo di controllare il Coronavirus. Prima, al mercato di Wuhan, erano venduti serpenti, topi e pipistrelli. In molti altri Paesi, però, questi tipi di mercati continuano a operare. Gli esperti avvertono che questi mercati possono portare a malattie zoonotiche, trasmesse dagli animali o dagli insetti agli esseri umani. “Alcuni uccelli sono intrappolati in delle gabbie, con le zampe legate. I venditori cuciono i loro occhi, gli spezzano le ali, gli strappano le piume e usano dei mini gas per cucinarli vivi“, queste le parole terribili di un frequentatore del mercato.

Stop alla crudeltà sugli animali nei mercati

Giorni fa, dopo molte pressioni, il governo ha ordinato al Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale di emanare un decreto sugli mercati che trattano animali selvatici entro il 1 Aprile. Come dice Mai Nguyen, della Humane Society International, questa è una necessità sia per la sicurezza pubblica, che per fermare la crudeltà e le barbarie commesse sugli animali.

