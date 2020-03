Coronavirus, “Fatevi curare da Cristiano Ronaldo”: l’accusa di Ornella Muti

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia intera con medici ed infermieri che lavorano in condizioni estreme: la dura critica di Ornella Muti

L’emergenza Coronavirus non s’arresta assolutamente così in Italia che in Europa. La celebre attrice italiana, Ornella Muti, ha espresso il suo pensiero retwittando una foto sul proprio profilo Instagram con l’intenzione di lanciare un messaggio davvero significativo. I tanti contagiati vengono curati da medici ed infermieri che stanno lavorando in condizioni estreme, soprattutto in Lombardia dove l’emergenza è molto acuta.

Coronavirus, il messaggio di Ornella Muti

“Avete dato un milione al mese ai calciatori e 1300 euro ai biologi ricercatori. Adesso fatevi curare da Ronaldo“, il messaggio inoltrato dalla stessa Muti attraverso la pagina “Lo studente di Biologia”. Un post significativo volto ad indicare l’emergenza Coronavirus in Italia con le continue ricerche per trovare anche un farmaco adeguato a combattere questo virus. Moltissimi i commenti arrivati dagli utenti e fans della celebre attrice italiana tipo questo: “Il messaggio è che la scala dei valori nella società di oggi è ribaltata… che salva vite viene pagato 1300 euro al mese, chi insegue un pallone in braghini milioni di euro. Non è questione di chi paga… ma della cifra che viene pagata a chi e per cosa”.