Coronavirus, documento segreto svelato in Gran Bretagna: “Durerà un anno”. E’ questo quanto trapela dal documento pubblicato in esclusiva dal Guardian.

Si tratta di un documento redatto dal Public Health England secondo il quale l’epidemia di Covid-19, meglio noto come Coronavirus, dovrebbe durare almeno un anno e provocare (in Gran Bretagna) il contagio dell’80% della popolazione con il ricovero di circa 7,9 milioni di persone.

Il chiarimento e le ipotesi sulla durata del Coronavirus

Il professore Chris Whitty, chief medical officer britannico, ha poi chiarito che quella dell’80% di contagi si tratta dell’ipotesi peggiore, mentre ha confermato la sua convinzione che quella contro il Coronavirus sia una battaglia molto lunga che dovrebbe durare circa 12 mesi.

Nel frattempo Matt Hancock, ministro della Sanità del governo Johnson, accusato di aver preso un po’ troppo alla leggera nella fase iniziale la vicenda, pare sia in procinto di dichiarare quarantena obbligatoria per gli anziani della durata di 4 mesi.

Sta di fatto però che al momento in Gran Bretagna non si sono ancora sospesi i grandi eventi come i concerti che ancora ieri hanno radunato migliaia di persone tra il pubblico. Fermi invece gli eventi sportivi e chiusi i pub. Ma, come sappiamo purtroppo bene noi in Italia, si è solo all’inizio.