Carla Bruni, le battute sul Coronavirus: infuria la polemica. Grande è stato lo sdegno e l’indignazione mostrato da molti utenti per l’atteggiamento mostrato dalla ex modella e cantautrice sul dilagare del virus.





Un video nel quale Carla Bruni è ripresa dietro le quinte di alcune sfilate, mostra l’ex premiere dame ironizzare e fare battute sul Coronavirus. In breve tempo è infuriata la polemica in rete e sui social per l’atteggiamento assunto dalla Bruni in merito all’emergenza sanitaria attualmente in atto.

Carla Bruni, ironia e scherzi sul Coronavirus: infuria la polemica in rete e sui social

E’ certamente finita al centro di numerose polemiche, la ex modella e oggi cantautrice Carla Bruni. Il motivo degli attacchi è stato un video nel quale la Bruni è stata ripresa dietro le quinte di alcune sfilate. A non essere piaciuto a moltissimi utenti, che in queste ore hanno potuto vederlo in rete, è stato proprio l’atteggiamento della ex premiere dame.

E’ stata l’emittente francese tv RMC ad aver ripreso la ex modella. Nel video la Bruni ironizza sul Coronavirus, fingendo attacchi di tosse e lasciandosi andare a commenti ironici sul dramma del contagio che in queste ore sta piegando il nostro Paese e non solo. Il video è stato ripreso ad insaputa della Bruni. Quest’ultima, come mostrano le immagini, ha abbracciato fortemente Sidney Toledano, il presidente del gruppo Louis Vuitton, affermando: “Ci diamo un bacio, è pazzesco! Perché noi siamo la vecchia generazione! Non abbiamo paura di niente”. Subito dopo si sono susseguiti finti attacchi di tosse, ma anche risate e altre battute come: “Non siamo femministe, non abbiamo paura del Coronavirus!”.

La vicenda risale ad alcuni giorni fa, quando anche la Francia si trovava in una situazione sicuramente migliore in merito al dilagare del contagio. In ogni caso sono stati moltissimi gli utenti in rete sui social ad aver mostrato forte indignazione rispetto a quanto visto nel video e all’atteggiamento mostrato dalla Bruni.