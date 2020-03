Viola decreto Coronavirus: fermato, minaccia i poliziotti – VIDEO

Un video pubblicato in Rete mostra un ciclista che viola il decreto con le norme di contenimento sul Coronavirus: fermato, minaccia i poliziotti.

Un ciclista partito da Rovereto e fermato ieri a Trento da una pattuglia della polizia ha voluto far valere le sue ragioni, nonostante una palese violazione del decreto di contenimento voluto dal premier Conte.

L’uomo – privo di documenti di riconoscimento – avrebbe affermato davanti alle divise dei poliziotti: “Sono un soggetto di diritto internazionale. Con gli sconosciuti non parlo e le divise non le conosco. Identificatevi”.

Fermato per aver violato decreto Coronavirus: la sua reazione

Secondo le forze dell’ordine, avrebbe mostrato un’autocertificazione che però era compilata in maniera quantomeno anomala. A quanto pare, il ciclista avrebbe poi ribadito ai poliziotti le sue rimostranze: “Sono il mio legale rappresentante, mi difendo da solo. Non sono cittadino amministrato dallo Stato italiano. Questo decreto è una bufala e non lo accetto”.

Come se non bastasse, il ciclista ha girato un video di quanto accaduto e lo ha quindi postato su un proprio canale Youtube. Contro gli agenti si è scagliato parlando di sequestro di persona nei suoi confronti. Una volta che è stato infine identificato, l’uomo è stato denunciato a piede libero, per aver violato le norme contenute nel decreto.