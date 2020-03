Uomo denuncia l’amante: “Dopo averlo fatto, mi ha chiesto di uccidere l’ex”

Un uomo si è trovato nella necessità di denunciare l’amante: dopo il sesso questa gli ha chiesto di eliminare l’ex marito.

Graham Wall, cittadino britannico di 45 anni, si è trovato nella scomoda posizione di dover denunciare l’amante. L’uomo aveva conosciuto Victoria Breeden, 39enne madre di 3 figli divorziata, su Badoo. I due erano passati rapidamente dalla fase di conoscenza online al rapporto interpersonale. La donna aveva dimostrato di provare una forte attrazione per lui e con il tempo erano diventati una coppia. Tutto insomma andava per il meglio finché una notte lei non ha cominciato ad avanzare strane richieste.

Victoria stava vivendo un momento difficile. Di recente aveva perso la causa per l’affidamento della figlia e questa è stata affidata all’ex marito Rob Parker. La decisione del tribunale l’aveva scossa al punto dal farle meditare di ucciderlo. Graham è venuto a conoscenza di questo terribile intento dopo una notte di sesso. Concluso il rapporto, la donna ha cominciato a piangere. Quando lui le ha chiesto come mai non le fosse piaciuto questa ha risposto: “Mi è piaciuto, questo è il problema. Io sono felice mentre lei no. Tu devi conoscere qualcuno. Devi conoscere qualcuno che può eliminarlo. Se non lo conosci non mi sei utile”.

Scopre che l’amante pianifica di uccidere il marito e la denuncia: “Non credo mi amasse”

L’uomo era rimasto basito da quelle parole, ma in un primo momento ha pensato che l’amante stesse scherzando. Successivamente ha capito che le sue intenzioni erano reali ed ha deciso di denunciarla. Adesso Victoria si trova in carcere e deve affrontare un processo per tentata induzione all’omicidio. Un’accusa che potrebbe anche costarle una condanna a vita. Sulla difficile decisione presa, Graham ha detto al ‘Mirror‘: “Abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme. L’ho amata veramente e ancora adesso mi manca. Quando ami genuinamente una persona è difficile smettere di amarla solo in rispetto a ciò che ha fatto. Ma adesso mi domando se mi abbia mai amato davvero o abbia visto in me un’opportunità, un uomo dalla mente debole che poteva manipolare”.