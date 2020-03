Non solo l’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio tutta Italia: è scomparsa all’età di 17 anni Priscilla Tiprigan. Funerali in streaming visti da 9mila persone

L’emergenza Coronavirus prevede funerali svolto soltanto in forma privata e così a quelli della povera 17enne, Priscilla Tiprigan, di Como scomparsa per una meningite fulminante, non hanno potuto partecipare i suoi amici. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como ben 9mila persone hanno seguito la celebrazione dal cimitero in streaming sulla pagina Facebook della chiesa evangelica Adi di Erba. Ricoverata lunedì all’ospedale Valduce di Como, le tante cure non hanno avuto l’effetto desiderato. Priscilla era considerata una studentessa modello del Liceo Carlo Porta di Erba: così lascia un grande vuoto per chi la conosceva davvero bene.

Priscilla Tiprigran, addio alla 17enne morte di meningite

Sulla pagina della Chiesa è stato pubblicato il seguente messaggio: “Per venire incontro alle esigenze dei familiari e per permettere a tutti di partecipare a questo momento sarà trasmessa la diretta della cerimonia”. Infine, si può continuare a leggere: “La nostra preghiera non vuole cessare di elevarsi a Dio per chiedergli di consolare il cuore di tutta la sua famiglia e di tutti noi che l’abbiamo amata come sorella”.