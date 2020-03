Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, positivo al Coronavirus

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri positivo al Coronavirus dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un “sospetto positivo”. Lo rende noto lui stesso, su Facebook, affermando di essersi messo in isolamento “appena mi sono accorto di avere dei sintomi”.

Si laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso l’Università di Roma Tor Vergata dove consegue la specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente nel 2004 ed il Dottorato di ricerca in Robotica e scienze informatiche applicate alla chirurgia (2005). [1]

Fellow dal 1999 al 2002 presso la University of Illinois di Chicago dove consegue il Master in Scienze Chirurgiche, e dove dal 2017 consegue il titolo di Adjunct Clinical Assistant Professor of Surgery.[1]

Dal 2019 è Professore Associato presso Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. [1]

Ha contribuito a più di 167 pubblicazioni scientifiche. [2]

Attività politica

Alle elezioni politiche del marzo 2018 viene eletto al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Roma-Collatino, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, sconfiggendo di stretta misura la candidata del centro-destra Lavinia Mennuni.[3]

Il 21 giugno 2018 viene eletto Presidente della 12° Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato. [4]

Il 31 ottobre 2018 è nominato membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza del Senato. [5]

Nel corso della XVIII legislatura ha presentato come primo firmatario un insieme di DDL inerenti: l’insegnamento dell’educazione sanitaria nella scuola, la donazione del corpo a fini di ricerca, la cura dell’endometriosi e la modifica dell’articolo 117 della Costituzione.[6] Ha inoltre promosso l’istituzione della giornata nazionale della salute dell’uomo e quella per l’aderenza alla terapia, infine si è occupato provvedimenti sull’autismo e della tutela dei pazienti stomizzati ed incontinenti.[7]

Il 2 febbraio 2020, nel pieno dell’emergenza del Coronavirus, parte per Wuhan come coordinatore di un team di medici e infermieri nella missione che consentirà il recupero di 56 connazionali italiani presenti nella città cinese.[8] Tuttavia, per problemi di salute, non è possibile consentire il rimpatrio di un cittadino italiano, Niccolò, che farà ritorno in Italia il 15 febbraio 2020 con un volo dell’Aeronautica Militare a cui Sileri ha preso nuovamente parte. [9]

Il 3 febbraio 2020 la Camera dei Deputati approva, in via definitiva, il DDL AS733 a sua prima firma [10] concernente “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” definita dalla stampa “Legge Sileri”.[11][12][13]

Altre informazioni

L’esperienza nella gestione commissariale di Roma

Durante la gestione commissariale del Comune di Roma, nel 2016, fa parte assieme a rappresentanti di Esercito, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, docenti universitari e magistrati, della «segreteria tecnica» del commissario Francesco Paolo Tronca.[14] [15]

Il ricorso al TAR contro le nomine a Tor Vergata

Nel 2015 presenta un ricorso al TAR del Lazio per bloccare una procedura di nomina a chiamata diretta.[16][17] Nel marzo 2017 il TAR riconosce i vizi della procedura ed il Consiglio di Stato nel 2018 conferma l’annullamento della procedura.[18]

Questi eventi sono anche oggetto di un’inchiesta della Procura di Roma[19][20] che ha portato al rinvio a giudizio ed al processo del Rettore.[21]

In seguito a questi eventi fonda, assieme ad altri ricercatori ed appartenenti al mondo accademico italiano, l’associazione “Trasparenza e Merito. L’Università che vogliamo”.[22]