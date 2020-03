Meteo weekend 14-15 marzo: in arrivo pioggia e neve al Centro-Nord

Meteo weekend 14-15 marzo: in arrivo pioggia e neve al Centro-Nord. La situazione e le previsioni.

Al Nord Italia è arrivata la perturbazione proveniente dall’Atlantico, già annunciata nei giorni scorsi, che sta portando pioggia in pianura e neve sulle Alpi. Ecco la situazione sull’Italia e le previsioni in dettaglio.

Meteo weekend 14-15 marzo: pioggia e neve

L’attesa perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l’Italia, in particolare il Nord, dove sta portando piogge e anche qualche acquazzone sulle zone di pianura e sulle città. Mentre sulle Alpi è tornata la neve. Al Centro Italia, invece, il tempo è per lo più nuvoloso, mentre al Sud ancora c’è il sole o cieli velati e poco nuvolosi, con temperature superiori ai 20°.

Il maltempo ha iniziato a manifestarsi sulle regioni di Nord-Ovest per poi spostarsi verso quelle di Nord-Est. Il tempo è quasi ovunque nuvoloso con precipitazioni al Nord, con schiarite attese nelle prossime ore sulle regioni occidentali.

Piove in pianura, nelle valli e nelle città come Torino, Milano, Lecco e Monza, come segnala 3bmeteo.com. Nevica, invece, dai 900-1.000 metri sulle Alpi lombarde e sopra i 1.200 metri di quota sulle Prealpi. Tra le località interessate dalle nevicate ci sono Aprica, Bormio, Chiesa si Valmanenco e Ponte di Legno.

Sul resto d’Italia, il tempo è più stabile, ma con passaggio di nubi, in particolare al Centro, dove sono attese precipitazioni in serata sull’Appennino e le regioni adriatiche e quelle interne tirreniche. Più soleggiato o poco nuvoloso al Sud. Attesa qualche pioggia locale in serata su alta Puglia, Molise, Basilicata e dorsale campana.

Le temperature sono in calo al Centro-Nord, mentre al Sud rimangono stabili, con valori superiori ai 20 gradi, in particolare su Calabria e Sicilia.