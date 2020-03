Harry e Meghan potrebbero anche dirsi addio dopo l’indiscrezione lanciata direttamente dal Regno Unito: la posizione della Regina Elisabetta

Le notizie sul coronavirus ormai hanno occupato ogni pagina di cronaca e così il gossip cerca di far tornare a sorridere, per certi versi, le persone. Le ultime indiscrezioni che riguardano il Regno Unito sulla famiglia reale e sugli eredi al trono. Come svelato dal portale National Enquirer la Regina Elisabetta avrebbe chiesto al nipote Harry di divorziare dalla moglie. Questa decisione potrebbe portare alla salvezza i Windsor.

Harry e Meghan, la posizione della Regina Elisabettta

La fonte nello specifico scrive così: “Nella mente della Sovrana è imperdonabile il gesto di Meghan che ha strappato Harry alla sua famiglia“. Poi aggiunge: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il rifiuto di portare il piccolo Archie a Londra”. La decisione della Regina Elisabetta va riscontrata proprio in questo gesto, ossia quello di non aver non aver avuto la possibilità di rivedere il bis nipote che ha incontrato finora pochissime volte. Infine, secondo la stessa fonte Meghan starebbe sfruttando Harry per affermarsi a Hollywood e poter andare avanti successivamente senza di lui. Tutto potrebbe così cambiare nei prossimi mesi con la presa di posizione della stessa Regina Elisabetta.