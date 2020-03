Grande Fratello Vip, tutti protagonisti del flash mob cantando “Azzurro”

Il Grande Fratello Vip non si ferma, ma i coinquilini della casa più spiata in Italia si sono resi protagonisti di un flash mob sulle notte di “Azzurro”

Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono stati avvisati dal conduttore Alfonso Signorini dell’emergenza Coronavirus in Italia. E così nella giornata di oggi, sabato 14 marzo, i coinquilini hanno cantato Azzurro con il flashmob organizzato da Fernanda Lessa per far sentire la loro vicinanza al popolo italiano. Oggi giorno tutti si riuniscono a pregare i loro cari. In primis Licia Nunez era molto dubbiosa sulla dinamica, ma poi Patrick ha chiamato in confessionale dove ha avuto la notizia del programma, ossia quella di chiedere a tutti di unirsi al flashmob di tutta Italia.

Grande Fratello Vip, sulle note dell’inno di Mameli

Dopo la canzone i concorrenti della casa più spiata dagli italiani sono stati fuori in giardino ad ascoltare tutta la musica proveniente dalla città romana molto emozionati. Licia ha svelato che per Roma si continuava a sentire la canzone celebre A mano a mano di Rino Gaetano. Qualcuno ha anche mostrato qualche lacrima come Antonella, Teresanna e Paolo. Infine, tutti tinsieme hanno partecipato anche all’inno di Mameli che continua a risuonare senza interruzioni sui balconi e nelle piazze italiane.