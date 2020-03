Gf Vip, Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta: “Nostra figlia non sta bene”

Gf Vip, Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta: “Nostra figlia non sta...

Novità al Gf Vip 4: Ursula Bennardo avverte Sossio Aruta che la loro figlia ha avuto la bronchilite: “Ho avuto tanta paura per lei. Abbiamo bisogno di te”.

Come se non bastasse l’ondata di ansia e panico suscitata dall’emergenza Coronavirus, Ursula Bennardo è alle prese con un altro grosso problema: la figlia Bianca, avuta insieme al compagno Sossio Aruta, ha avuto seri problemi di salute. E poiché l’ex protagnista del Trono Over di Uomini e Donne è attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip, Ursula si trova a dover gestire la situazione da sola, nella lontana Puglia. Ecco perché ha deciso di lanciare una richiesta di aiuto al suo uomo.

La lettera di Ursula Bennardo al vaglio del Gf Vip

A onore del vero, solo pochi giorni fa Ursula ha mandare un video-messaggio all’interno della Casa per rassicurare Sossio sulle condizioni di salute della sua famiglia ed esortarlo a non mollare la competizione. Ora, però, la situazione è evidentemente cambiata. Nella lettera che gli ha indirizzato, pubblicata sul settimanale DiPiù, la donna non nasconde le difficoltà dovute alla lontananza e racconta di alcuni problemi di salute accusati da Bianca qualche settimana fa.

“Dopo la tua partenza – scrive Ursula – nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, un’infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”.

“Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza – prosegue -. Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie”. E conclude: “Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?”. Si attende una risposta…

