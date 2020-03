Emergenza Coronavirus: Berlino chiude ristoranti e locali pubblici. Lo ha deciso il sindaco. Cosa bisogna sapere.

Dopo l’iniziale scetticismo, anche la Germania ha iniziato a prendere misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus. A Berlino, il sindaco ha deciso la chiusura di tutti i locali pubblici.

Chiusi tutti i locali pubblici: bar, ristoranti, discoteche, cinema, musei e teatri. Anche Berlino è costretta a misure eccezionali di fronte al dilagare dell’epidemia di Coronavirus.

I locali pubblici, tuttavia, non chiuderanno subito ma da martedì prossimo 17 marzo e fino al 19 aprile. Per un tempo superiore a quello degli esercizi e locali pubblici in Italia, ma non subito. La malattia ha ancora tempo di diffondersi durante questo weekend.

Nei giorni scorsi era stata già annunciata la chiusura di biblioteche, teatri e musei. Ora si aggiunge anche quella di ristoranti, bar, pub e discoteche. La decisione l’ha presa il sindaco della capitale tedesca, Michael Müller.