Elisabetta Visalberghi, chi è la ricercatrice e scienziata italiana

Chi è la ricercatrice e scienziata italiana Elisabetta Visalberghi: studi e ricerche su biologia e comportamenti animali, primati in particolare.

Elisabetta Visalberghi, ricercatrice e scienziata italiana, studia la biologia, il comportamento e le capacità cognitive dei cebi. Nel corso della sua carriera ha condotto importanti sui primati.

Inoltre, è stata Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR con cui

ancora oggi collabora.

Cosa sapere sulla scienziata Elisabetta Visalberghi

Autrice di oltre 150 articoli scientifici su riviste internazionali e di libri, uno dei suoi testi più importanti è sicuramente The Complete Capuchin. The Biology of the Genus Cebus, pubblicato da Cambridge University Press nel 2004. La scienziata ed etologa italiana ha condotto ricerche sulle capacità cognitive dei primati e in particolare dei cebi. Si tratta di scimmie sudamericane di cui è una delle maggiori esperte al mondo.

Classe 1952, nata ad Aosta, Elisabetta Visalberghi è membro onorario della Jane Goodall Institute Italia. Attualmente presidente della Società Italiana di Etologia, nella quale ha avuto incarichi importanti a partire dai primi anno Novanta, è membro di numerosi comitati scientifici e di associazioni di primatologi.