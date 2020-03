Donatella Rettore operata d’urgenza: “Abbiate cura dei miei cari”

La nota cantante Donatella Rettore confessa di essere gravemente malata e che deve essere operata d’urgenza: “Abbiate cura dei miei cari”.

Un drammatico annuncio quello della cantante Donatella Rettore, che sui social fa riferimento al Coronavirus, ma per spiegare che ha gravi problemi di salute: “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”.

“Mi hanno operato allo Iov” – spiega facendo riferimento all’istituto oncologico vicentino – “Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

Il dramma della cantante Donatella Rettore, una carriera di successi

Le parole di Donatella Rettore sono drammatiche e lasciano pensare al peggio: classe 1953, dal 2005 è sposata con Claudio Rego, a cui è legata da oltre 40 anni. La cantante divenne famosa tra anni Settanta e Ottanta per una serie di brani che ormai fanno parte della storia della musica leggera italiana, come ‘Lamette’, ‘Kobra’ e ‘Splendido splendente’.

Intervistata qualche tempo fa, aveva spiegato di dover convivere con la talassemia: “L’ho scoperto a 29 anni, devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”. Adesso il nuovo annuncio: ha il cancro e dal suo messaggio che ha lasciato sui social lascia intravedere che il suo quadro clinico è preoccupante.