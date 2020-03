Stasera in tv, anticipazioni programmi di oggi sabato 14 marzo in prima e seconda serata su Rai, Mediaset, Sky, LA7.

Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 14 marzo prima e seconda serata

Questa sera in tv di sabato 14 marzo 2020? Dopo aver visto il nostro breve video riassuntivo andiamo a scoprirlo insieme più nel dettaglio con tutti gli altri appuntamenti della serata sui principali canali, ma anche su quelli tematici del digitale terrestre e su quelli di Sky.

Questa sera in tv: i programmi e i film di stasera in prima e seconda serata in tv di oggi 14 marzo 2020:

Stasera su Rai 1:

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

22:00 – Ogni tuo respiro

Stasera su Rai 2:

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Il giustiziere

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Uno di noi

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Un brutto risveglio

21:50 – F.B.I. Vendetta

22:40 – Blue Bloods Il ritorno di Delgado

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

Stasera su Canale 5

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DIFETTI DEL SISTEMA

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DOPPIA PERSONALITA’

21:20 – KUNG FU PANDA 3

Stasera su Rete 4:

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 63 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

Stasera su La 7:

18:00 – Giorni di tuono

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Atlantide – Fuga dalla guerra, il dramma dei profughi siriani

Stasera su Cielo:

18:40 – Fratelli in affari Nicolas e Lica

19:35 – Affari al buio Un aiutino?

20:00 – Affari al buio La gioia delle piccole cose

20:30 – Affari di famiglia I sigari di JFK

20:55 – Affari di famiglia Un quadro Divino

21:20 – Action

Stasera su TV8:

19:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Versilia

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Langhe e Roero

21:30 – Agente 007 – Si vive solo due volte

23:40 – Delitti – Le bestie di Satana

Stasera su Nove:

18:34 – Una bugia di troppo

20:12 – Fratelli di Crozza 7′ Stagione Ep.1

21:38 – Clandestino – Sacra Corona Unita 3′ Stagione Ep.3

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Amore per sempre –

Stasera su Iris:

18:49 – DEBITO DI SANGUE

21:00 – THE LIFE OF DAVID GALE

23:45 – IL BUIO NELL’ANIMA

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Dove eravamo rimasti

21:10 – The Wolf of Wall Street

00:15 – Money Monster – L’altra faccia del denaro

Stasera su Sky Uno:

18:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 20

19:20 – Italia’s Got Talent – Best of

21:15 – Family Food Fight Ep. 1

Stasera su Sky Cinema 1:

19:10 – The Predator

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Serenity – L’isola dell’inganno

23:05 – Armi chimiche

