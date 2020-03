Coronavirus in Spagna: dichiarato lo stato di emergenza e il lockdown

Coronavirus in Spagna: dichiarato lo stato di emergenza, chiusure come in Italia

Coronavirus in Spagna: superati i 6.000 casi. Il governo dichiara lo Stato di emergenza e chiude il Paese come l’Italia.

Precipita la situazione in Spagna con l’esplosione di contagi di Coronavirus. Nel giro di pochissimi giorni il Paese ha visto moltiplicarsi i casi di Covid-19 (il nome della malattia causata dal nuovo Coronavirus, Sars-Cov-2). Il 12 marzo erano circa 3.000 e in appena due giorni sono più che raddoppiati.

Il governo guidato da Pedro Sanchez è stato costretto a prendere immediati provvedimenti: è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata decisa la chiusura del Paese come in Italia. Anche la Spagna dunque va in “lockdown” ma da lunedì 16 marzo.

Diversi Paesi europei hanno iniziato a fine settimana a prendere misure restrittive. In un discorso alla Francia, la sera del 12 marzo, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la chiusura di scuole, università e asili da lunedì 16 marzo, ha chiesto alle aziende di osservare le norme di sicurezza e di distanza nei luoghi di lavoro e di utilizzare dove possibile il telelavoro. I giovani sono stati invitati a restare a casa. Così come gli anziani per non rischiare il contagio. Sono stati chiusi luoghi pubblici come bar, ristoranti e luoghi di culto. Ma sono state confermate le elezioni municipali di domenica 15 marzo. In Francia il 14 marzo i casi di Coronavirus sono 4.480.

Anche in Germania è stata avviata la chiusura delle scuole. Al 14 marzo il Paese ha 4.515 casi di Coronavirus.

La Spagna si avvia a sperimentare una crisi da epidemia di Coronavirus simile a quella dell’Italia. In pochissimi giorni i contagi sono aumentati in numero esponenziale, raggiungendo sabato 14 marzo 6.315 casi e 191 morti.

Una situazione simile a quella dell’Italia circa una settimana fa. Per questo motivo il governo spagnolo, guidato dal primo ministro Pedro Sanchez è corso ai ripari dichiarando lo stato di emergenza nel Paese e il “lockdown“, ovvero la chiusura di tutte le attività non essenziali. Questo provvedimento, tuttavia, entrerà in vigore lunedì 16 marzo e sarà applicato per 15 giorni. Potrebbe non bastare e soprattutto potrebbe essere troppo tardi.