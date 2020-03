Coronavirus, festa di laurea in ospedale a Roma: nove medici contagiati

Coronavirus, termina con 9 nuovi contagi una festa di laurea organizzata in ospedale

Il direttore generale dell’ospedale Umberto I di Roma, Vincenzo Panella, spiega ai giornalisti de Il Messaggero: “Ci siamo trovati di fronte a un comportamento gravissimo, totalmente privo di prudenza che va stigmatizzato, messo in atto da coloro che per primi dovrebbero essere consapevoli dei pericoli. In reparto stiamo verificando uno ad uno se ci sono altri positivi tra degenti, sottoposti a tampone, pochi i casi positivi che ora sono in isolamento domiciliare”. Poi rivela un dettaglio ancora più preoccupante: “Alcuni di questi medici svolgono attività privata nelle case di cura e privatamente, quindi non sappiamo con quanti altri pazienti possano essere venuti a contatto”. Per gli organizzatori della festa adesso la direzione generale pensa a sanzioni “che vanno oltre le misure previste per il mancato rispetto della profilassi anti virus”. Il comportamento dei medici, assurdo e ingiustificabile, non verrà perdonato.

