Coronavirus, anziano sconfigge il virus ed esulta: la foto è virale

La foto di un uomo di 87 anni che esulta dopo che il medico gli dice che può essere dimesso è diventata simbolo della speranza di sconfiggere il Coronavirus.

Dalla Cina giungono notizie rincuoranti riguardo la lotta al Covid-19. In questi ultimi giorni a Wuhan, città divenuta il primo focolaio di infezione, il numero di contagi giornalieri è sceso intorno alla decina e si respira un’aria di positività. Nei giorni scorsi sono stati sanificati e chiusi gli ospedali da campo ed il leader del Partito Comunista ha fatto visita alle strutture ospedaliere. Sono tutti segnali che dimostrano come la progressione del virus sia stata abbattuta e si possa guardare con positività al futuro.

Proprio da Wuhan nelle scorse ore è emersa la storia di un uomo di 87 anni che è guarito dal Coronavirus ed è potuto tornare a casa. L’anziano, il cui nome non è stato condiviso per ragioni di privacy, era ricoverato al Renmin Hospital della Wuhan University. Le sue condizioni inizialmente erano preoccupanti e non si sapeva se sarebbe riuscito a superare il ricovero. In quei giorni difficili era divenuta virale una foto che lo ritraeva sul letto d’ospedale fuori dalla struttura mentre, insieme al medico, osservava un bel tramonto.

Coronavirus: anziano esulta quando il medico gli dà il permesso di tornare a casa

I giorni successivi a quello scatto diventato iconico, le condizioni di salute del paziente sono migliorante in maniera impressionante. Scomparse le difficoltà respiratorie e tutti gli altri sintomi, i medici gli hanno fatto il test ed è risultato negativo. Con grande soddisfazione il dottore che lo ha avuto in cura gli ha comunicato che sarebbe potuto tornare a casa ed il paziente ha alzato in aria un pugno in segno di vittoria, quindi ha cominciato a stirarsi, voglioso di sgranchirsi e muoversi da quel letto che per troppo tempo lo ha ospitato.

Il frame in cui l’anziano alza il pugno in aria in segno di vittoria è divenuto iconico simbolo della vittoria sul virus. Sui social cinesi il video è diventato virale e grazie al ‘Daily Star’ è giunto anche in Europa. Uscito dalla struttura l’anziano ha ringraziato i medici: “Voglio esprimere la mia gratitudine per i trattamenti e le cure ricevute dallo staff ospedaliero che mi hanno permesso questo rapido recupero. Dopo un pieno recupero voglio suonare il mio violino e spero che anche loro possano tornare a casa sani e salvi il prima possibile”.