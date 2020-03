L’autrice di ‘Uomini e Donne’, Raffaella Mennoia, scrive una lettera al padre deceduto di recente per scusarsi dell’impossibilità di celebrare un funerale.

Tra i tanti sacrifici che la situazione attuale impone agli italiani, l’impossibilità di celebrare un funerale è probabilmente uno dei più grandi. Perdere una persona cara è un evento doloroso che può segnare la vita di chiunque e l’impossibilità di dire addio al parente, l’amico, il genitore defunto è un peso difficile da sopportare. Sono molti, in questi giorni, a provare questo dolore nel dolore, ma per il momento è un divieto a cui non si può derogare.

Ne sa qualcosa Raffaella Mennoia, storica autrice di ‘Uomini e Donne‘, che di recente ha perso il padre e non ha avuto modo di fargli una tomba né di celebrare il funerale. Ci pensa spesso, forse sempre, e nelle scorse ore ha voluto pubblicare una lettera indirizzata al padre con la quale motivare e scusarsi: “Non si esce, si sorride poco e si teme per i nostri affetti non solo per la salute… In questi giorni di dolore mi consolo guardando dalla finestra il sole e ti chiedo scusa se ancora non posso venire a farti una tomba ma Papà sto rispettando le indicazioni che mi vengono date. sarà la prima cosa che farò appena mi sarà possibile non appena mi sarà consentito”.

Raffaella Mennoia: “Saresti fiero di me”

Nonostante il senso di colpa sia presente, la Mennoia si consola con il fatto che il padre le avrebbe detto di rimanere a casa: “Mi avresti detto: non uscire di casa. Ti saresti preoccupato molto per me, conoscendomi, la figlia ribelle.. Tra qualche giorno saranno due mesi che non ci sei più e qui papà è diventato tutto più silenzioso tutto più pauroso da quando non ci sei”. Quindi conclude il post augurandosi che nessuno debba provare quello che sta provando lei in questo momento.