Uomini e Donne, lite furiosa tra Jean Pierre e Tina Cipollari

A Uomini e Donne, Trono Over, nella scorsa puntata c’è stata una lite furiosa tra l’opinionista Tina Cipollari e il concorrente Jean Pierre.

Nella scorsa puntata del programma in onda su Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, c’è stato un tremendo litigio tra l’opinionista e veterana del programma Tina Cipollari e il concorrente Jean Pierre. Quest’ultimo non ha gradito le osservazioni di Tina e l’ha attaccata duramente. “Fare l’opinionista non vuol dire offendere le persone come fai tu…Sei una grande cafona e maleducata!“. Ovviamente Tina non è stata timida e ha risposto a tono, facendosi rispettare.

La risposta di Tina Cipollari è stata ancora più pungente e e dura nei confronti del cavaliere Jean Pierre: “Senti già mi stai sul caz*o…Sei tu un cafone, ma vergognati…”. A seguito di questa risposta in studio è scoppiato il caos. Jean Pierre è scoppiato ed ha dichiarato: “Se questa persona deve continuare così, non vengo più…“. A quel punto è dovuta intervenire Maria De Filippi, dando ragione al cavaliere. “Tina, lui non ha tutti i torti…”, eppure l’opinionista del Trono Over di Uomini e Donne, che già è stata rimproverata recentemente dalla padrona di casa, ha replicato prontamente. “Ma perché lui come si è comportato con le donne? Visto che mi reputi una cafona e ti reputi un gran signore, non credo che sia il caso di trattare così le donne“.

Tina Cipollari non si è impaurita di fronte alle parole del cavaliere di Uomini e Donne Over, Jean Pierre, che ha continuato: “Cerca di ingrassare nuovamente che dimagrendo hai perso la testa“. Anche l’ultima puntata è stata caratterizzata da colpi di scena e polemiche, soprattutto a causa della rottura tra Carlotta e Marco e l’incredibile scontro tra Tina e Jean Pierre.

