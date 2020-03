Trespass: trama, cast, curiosità del film con Nicole Kidman

Trespass: tutte le informazioni sul film con Nicolas Cage e Nicole Kidman in onda venerdì 13 marzo su Italia Uno.

La rete “giovane” targata Mediaset prosegue la sua programmazione con dei film che possano far passare la serata in attesa che passi l’emergenza Coronavirus. In onda alle 21.20 su Italia uno infatti andrà in onda Tresspass, film diretto da Joel Schumacher. Vediamo nei dettagli la trama.

Trespass: trama

Il film racconta la storia della famiglia Miller, che all’apparenza ha tutto: una splendida ed enorme casa tra i boschi, macchine costose e pure il marito e la moglie sembrano innamorati come il primo giorno. Kyle Miller (Nicolas Cage) è un commerciante di diamanti di successo, mentre Sarah (Nicole Kidman), sua moglie, è un architetto.

Una notte arriva in casa loro una banda di rapinatori che prende in ostaggio i due, mentre Avery, la figlia adolescenti è scappata di nascosto per andare a una festa. I ladri vogliono scassinare la cassaforte, piena di denaro e gemme preziose. Kyle, unico a conoscenza della combinazione, cerca un accordo con i rapinatori e di salvare la moglie. Le cose, però si complicano quando si scoprono tradimenti e inganni tra Kyle e Sarah, tenuti nascosti fino ad allora.

Cast:

Del film fanno parte Nicolas Cage (Kyle), Nicole Kidman (Sarah), Cam Gigandet (Jonah Collins), Liana Liberato (Avery), Nico Tortella (Jake), Zurab Matcharashvili (Jake), Terry Milam (Travis), Gracie Whitton (Avery da piccola).

Curiosità

Joel Schumacher ritrova sul set Nicholas Cage dopo 8mm – Delitto a luci rosse del 1999, anche se è la prima volta in cui dirige la coppia Cage-Kidman, nonché la prima volta che i due lavorano insieme.

Il film ha ricevuto due nomination ai Razzie Awards 2011: Peggior attore protagonista per Nicolas Cage e Peggior coppia, condiviso tra Nicolas Cage e chiunque ci sia sullo schermo con lui.