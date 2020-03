Tremenda ipotesi sul Coronavirus |”Resteremo chiusi in casa fino ad agosto”

Il Coronavirus ci terrà chiusi in casa per mesi, secondo un importante esponente dell’informazione scientifica: “Il rischio c’è, purtroppo”.

Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze, Mind, National Geographic Italia e National Geographic Traveler, mostra forte pessimismo riguardo al fatto che l’Italia – ed il mondo in generale – possa uscire nel breve periodo dall’emergenza Coronavirus che ci sta tenendo tutti chiusi in casa da giorni.

Il giornalista ed esperto scientifico spiega il perché in un lungo post pubblicato sul suo profilo personale Facebook. Anzitutto lui invita tutti a rispettare le norme riportate nel decreto del governo. Quindi restare in casa anzitutto, lavarsi spesso e con cura le mani, non avere contatti ravvicinati e non toccarsi bocca ed occhi, tra gli altri. Basta poco per peggiorare le cose e per questo serve la massima collaborazione da parte di tutti.

Coronavirus chiusi in casa per mesi, la tremenda ipotesi

“Quando finisce un’epidemia. Dato che non mi fido, meglio che ve lo dica subito. E vi chiedo, dato che mi seguono parecchie persone, di cominciare a condividerlo e a ripeterlo da adesso ai vostri contatti, reali e virtuali. Ma veniamo al punto. Già oggi vedrete qualche curva che si discosta lievemente dall’andamento esponenziale che l’epidemia in Italia (e soprattutto in Lombardia, per i numeri) ha avuto fino a un paio di giorni fa. Potrebbe (POTREBBE) essere un buon segno. E potrebbe (POTREBBE) ottimisticamente accadere che tra una decina di giorni o giù di lì il numero dei contagi diminuisca di molto, se TUTTI facciamo la nostra parte”.

“Non ci sarà niente da festeggiare”

“Ecco, ve lo dico dal cuore: non c’è un ca***o da festeggiare, né oggi né tra dieci o quindici giorni. E soprattutto non c’è da scaraventarsi fuori di casa gridando “Campioni del mondooo! Poropoporopoporo!” e abbracciando sconosciuti sudati in canottiera. Se non mi credete, andate a vedere i criteri con cui l’Organizzazione mondiale della Sanità dichiara conclusa un’emergenza epidemica. Vediamo quella di Ebola, per esempio. L’emergenza finisce dopo DUE PERIODI DI INCUBAZIONE COMPLETI in cui non si registrano nuovi contagi. Sono 42 giorni per Ebola. Potrebbero essere 30 per SARS-CoV-2. Dopo di che, è richiesto a ogni passe di mantenere un’elevata sorveglianza per 90 giorni”.

“Dovremo avere fortuna”

“Non so se mi sono spiegato, ma spero che sia chiaro. Quando vedremo la luce in fondo al tunnel mancheranno ancora diversi chilometri per essere fuori. Perciò, travolti dall’euforia, non baciate i vicini che detestavate fino a un mese prima. Continuate a farvi i cazzi vostri. Rimanete a casa il più possibile ANCHE DOPO. Finché davvero gli epidemiologi non ci diranno che possiamo tornare alla normalità. Che arriverà piano piano, riapriranno le attività, torneremo a sussurrarci pettegolezzi all’orecchio, con prudenza, torneremo in ufficio anziché lavorare dal divano”.

“Se tutto dovesse andare bene usciremo ad agosto”

“Premuratevi di rendervi riconoscibili, nel frattempo, almeno dai vostri familiari), a cenare al ristorante, magari.

Ma prima di cantare vittoria dovremo rimanere in allerta per un po’. Mettiamola così. Se tutto va bene, ma proprio bene, facciamo una festa a Ferragosto (ma proprio se ci dice cu*o eh, a essere molto ottimisti, ma meglio pochi e selezionati e senza gli amici stranieri). Ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, ai semplici conoscenti. Proviamo a non fare i cogl**ni, perché resistere a una seconda botta sarebbe molto, molto più dura”.

