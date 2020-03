Stasera in tv – Speciale Chi l’ha Visto? Coronavirus: anticipazioni 13 Marzo

Chi l’ha Visto?, stasera dedicato all’emergenza Coronavirus, avvalendosi di pool di esperti darà agli spettatori lo spazio per fare domande in diretta: anticipazioni e come contattare la redazione

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. L’appuntamento a sorpresa con la trasmissione, che accantona per oggi la cronaca nera (ma non le segnalazioni su uomini e donne scomparsi), sarà uno speciale dedicato interamente all’emergenza Coronavirus.

Scopriamo insieme le anticipazioni sulla diretta e stasera mettiamoci comodi per restare a casa.



Chi l’ha Visto? Speciale Coronavirus La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha Visto? si è dimostrata più volte decisiva in casi misteriosi, di scomparsa e/o di cronaca nera.

In onda in via del tutto eccezionale di venerdì, lo speciale di questa sera in tv farà spazio a domande e segnalazioni del pubblico riguardanti l’emergenza Coronavirus.

Come eliminare il Coronavirus? Ce lo dirà oggi, 13 Marzo, il pool di esperti che segnaleranno anche i modelli di comportamento più adeguati per fronteggiare l’epidemia. I telespettatori tramite chiamate o canali social potranno interagire con i medici e avere riscontro sulle domande rimaste ancora senza risposta. Ovviamente, domande e risposte sulla situazione attuale del Paese daranno sì forma alla diretta, ma non mancheranno neanche servizi e reportage.

La programmazione televisiva ha avuto un ruolo importante nella situazione attuale in cui versa l’Italia e ha saputo tranquillizzare il pubblico pur senza tenerlo all’oscuro.

Nonostante gli studi vuoti presentatrici come Federica Sciarelli hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e hanno sottolineato più volte la necessità di rimanere a casa per spezzare la catena di diffusione del virus. Contatti: Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter: @chilhavistorai3

Sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp: 345 313 1987