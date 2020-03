Stasera in tv – Il cacciatore stagione 2: trama degli episodi, oggi 13 Marzo

Il cacciatore, su Rai due, è la fiction che con la seconda stagione ci riporta alla storia del magistrato Alfonso Sabella: cast e trama degli ultimi due episodi

Il cacciatore, fiction di Rai 2, si conclude con gli ultimi due episodi della seconda stagione oggi, venerdì 13 Marzo, riprendendo le fila della storia liberamente tratta dalla vita e dalle gesta del magistrato Alfonso Sabella, narrate nel suo libro intitolato Cacciatore di Mafiosi (edito da Mondadori).

Gli episodi andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama degli episodi finali e rimaniamo a casa a godere di questa pagina di storia italiana.

Il cacciatore, fiction Rai che racconta una storia di paura e coraggio

Liberamente tratta dal libro del magistrato Alfonso Sabella, la fiction Rai, ci riporta ad anni difficili per il nostro Paese, in cui uomini di giustizia si sono contrapposti a uomini il cui potere era fondato sulla violenza. La contrapposizione fra il bene e il male appare netta e attraversata da emozioni squisitamente umane. La forza della serie risiede proprio in questo: nella descrizione di un coraggio che procede, nonostante la paura.

La pagina di storia narrata è quella dei primi anni ’90, quando la mafia aveva assunto tanto potere da potersi mostrare a volto scoperto, certa di non incorrere nella giustizia. In questo clima, Saverio Barone entra a far parte dell’antimafia di Palermo. Il figlio adolescente del pentito Santino Di Matteo viene rapito e presto il PM identifica il mandante del crimine in Giovanni Brusca, boss di Cosa Nostra e assassino di Giovanni Falcone.

Episodio 7:

L’anno del dragone

Giovanni Brusca decide di pentirsi nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci e, in cambio di informazioni, patteggia uno sconto di pena per l’assassinio di Giuseppe Di Matteo e del giudice Giovanni Falcone. Quelle che si rivelano inizialmente notizie veritiere, ma poco influenti ai fini delle indagini, iniziano a dargli credibilità. Successivamente, il capo di Cosa Nostra porterà a rilevanti elementi probatori, tuttavia questo insospettirà Saverio Barone. Il boss prima di essere catturato aveva infatti fabbricato prove false per depistare le Forze dell’Ordine, mettendo a rischio tutto l’intero impianto accusatorio. Saverio deciderà quindi di confrontarsi con Giada, senza rendersi conto di quanto la donna sia ormai provata dalla logorante situazione. Vito Vitale, uomo fedele a Giovanni Brusca, prende le redini di Cosa Nostra e giura vendetta ai magistrati, ma lo scaltro Pietro Aglieri dirotta la sua sete di sangue in un piano d’azione più sottile e studiato.

Episodio 8:

Un tesoro

Giovanni Brusca, abbandonato dal fratello Enzo, decide di pentirsi davvero. Rivela quindi una verità importante: il soprannome di Bernardo Provenzano. Questo semplice elemento si rivela la chiave per unire insieme tutti gli elementi del caso. Saverio, Carlo e Francesca si intromettono involontariamente in un’operazione dei Carabinieri del R.O.S., che non gradiscono la loro intrusione e mettono loro i bastoni fra le ruote durante l’indagine. Il PM scopre della minaccia di morte nei suoi confronti fatta da Vito Vitale e la sua inquietudine mette in allarme Giada, che non pensa più con serenità al futuro. Elia, preso anche lui da un terribile presentimento, fa a Saverio Barone una proposta che potrebbe cambiare ogni cosa.

Il cacciatore 2, cast della fiction Rai:

Francesco Montanari (Saverio Barone)

Miriam Dalmazio (Giada Stranzi)

Francesco Foti (Carlo Mazza)

Roberto Citran (Andrea Elia)

Nicola Rignanese (capitano Bonanno)

Marco Rossetti (Leonardo Zaza)

Giorgio Caputo (Diego Navarra)

David Coco (Leoluca Bagarella)

Paolo Briguglia (Tony Calvaruso)

Edoardo Pesce (Giovanni Brusca)

Alessio Praticò (Enzo Salvatore Brusca)

Marcello Mazzarella (Bernardo Provenzano)

Gaetano Bruno (Pietro Aglieri)

Francesca Inaudi (Francesca Lagoglio)

