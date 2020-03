Sofia Del Baldo: chi è la piccola Youtuber, curiosità sulla bambina

Chi è la piccola Youtuber Sofia Del Baldo, curiosità sulla bambina che ha conquistato il web: canale social, visualizzazioni, passioni.

Pesarese classe 2009, Sofia Del Baldo frequenta la prima media ma è già molto conosciuta via social. Infatti, è una Youtuber che ha conquistato tutti con le sue cover di brani famosi.

Sul suo canale Youtube, così si descrive: “Amo la musica, il canto, recitazione e ballo. In poche parole mi piace fare la performer. Frequento da anni lezioni di canto, ballo, pianoforte e da quest’anno anche il corso di musical”.

Curiosità e passioni di Sofia Del Baldo, piccola Youtuber

Sofia Del Baldo è davvero molto conosciuta: basta pensare che il suo canale Youtube ha oltre 150mila iscritti ed è già apparsa in alcune trasmissioni televisive per raccontare la sua storia. Sono 50 milioni le sue visualizzazioni totali.Frequenta danza classica e moderna e da qualche tempo si è iscritta anche a una scuola di canto. Sta imparando a suonare il pianoforte e come sport pratica il nuoto.

Così la descrive Clarissa Vichi, la sua insegnante di canto: “Sofia è una bambina dalla grande dolcezza e determinazione, dotata di talento personale e sempre pronta a mettersi in gioco e ad applicarsi nello studio del canto, per me averla come allieva è fonte di soddisfazione, crescita e divertimento, perché alla sua età è fondamentale divertirsi. Sono felice di seguirla in questo percorso artistico e personale, perché se lo merita”.