Rugani Coronavirus, la fidanzata Michela: “Non è vero che sono contagiata”

Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus. Così la fidanzata Michela Persico ha voluto precisare tutta la situazione sul suo profilo Instagram: ecco il messaggio

Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A risultato positivo al coronavirus nonostante fosse asintomatico. Così la stessa fidanzata del difensore della Juventus, Michela Persico, ha voluto precisare sul suo profilo Instagram le dinamiche: “Io oggi preferivo restare in silenzio per la situazione delicata in cui mi trovo e ci troviamo. Poi ho cambiato idea vedendo un servizio e leggendo tanti commenti. Hanno dato una notizia falsa: io sto bene e non ho nessun sintomo. Mi dispiace poter leggere messaggi di conforto, quando ad oggi sto bene. Dovessero esserci sviluppi in tal senso e ve lo comunico. Io sono a casa, mentre Daniele rimarrà alla Continassa in quarantena per 15 giorni”.

Rugani Coronavirus, la precisazione della Juventus

Nella serata di ieri il club bianconero, inoltre, ha pubblicato un comunicato ufficiale: “A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.

Così come il presidente Agnelli che ha svelato in un video-messaggio: “Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma dobbiamo e vogliamo fare di più: ed è per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna dei raccolta fondi”. L’iniziativa è destinata a raccogliere fondi per la Regione Piemonte e l’acquisto di dispositivi medici.