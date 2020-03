Propaganda Live: anticipazioni e ospiti puntata 13 marzo 2020

Propaganda Live: tutte le anticipazioni sul programma in onda su La7 alle 21.15 condotto da Zoro.

Ritorna il tradizionale appuntamento con il venerdì e Propaganda Live, il programma satirico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che negli scorsi giorni ha raccontato della sua esperienza vicino al Coronavirus.

Come sono andati gli ascolti? Ecco quelli della scorsa settimana. Su Rai1 – dalle 21.34 alle 0.01 – Speciale Porta a Porta – L’Italia Unita Ce la Farà ha conquistato 3.301.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.24 – la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 19 ha raccolto davanti al video 3.677.000 spettatori pari al 19.9% di share (Buonanotte di 12 minuti: 894.000 – 16.3%). Su Rai2 in prima visione The Good Doctor ha interessato 1.712.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha intrattenuto 1.499.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Suffragette ha raccolto davanti al video 607.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.388.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.112.000 spettatori con uno share del 5.3%.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di questa sera 13 marzo.

Propaganda Live: anticipazioni

Prosegue anche per Propaganda Live la messa in onda senza pubblico per cercare di far fronte all’emergenza del Coronavirus. Ospiti fissi, come al solito, saranno: Damilano, Celata, Schianchi.

Per la puntata di stasera Propaganda Live ha lanciato un hashtag: #propagandaincasa. Tutti i telespettatori del programma sono invitati a inviare un contributo per raccontare come stanno affrontando questo periodo di chiusura in casa. I più belli riceveranno un cartonato che li farà essere tra i volti del pubblico di Propaganda che – come sappiamo da quando è iniziata l’emergenza – è formato dai cartonati. Stasera invece, saranno fisicamente presenti Francesca Mannocchi – giornalista freelance che collabora con diverse testate nazionali e non – e Zerocalcare, uno dei più famosi fumettisti italiani.