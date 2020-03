Martina Beltrami, il coming out: il racconto strappalacrime

Martina Beltrami, prima concorrente a lasciare l’edizione di Amici, si è raccontata sul suo profilo Instagram rispondendo alle domande

Dopo l’eliminazione al serale di Amici Martina Beltrami si è raccontata rispondendo alle domande dei fans sul suo profilo Instagram. Alla domanda “A che età hai fatto coming out?” ha svelato “16/17 anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fargli qualche discorso in particolare”. Un racconto davvero all’interno della propria sfera personale per far conoscere la propria identità, cosa mai avvenuta all’interno della scuola.

LEGGI ANCHE >>> Amici 19, la decisione choc di Maria De Filippi per il Coronavirus



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Martina Beltrami, tutta la verità

La stessa Beltrami ha risposto senza indugi ad un altro quesito”Sei mai stata vittima di bullismo?“. Ecco la sua risposta: “Sì, molto. Principalmente per il mio aspetto fisico. Infatti, all’inizio di Amici, leggere tutte quelle critiche esclusivamente sul mio aspetto fisico mi ha ferita e non poco”. Infine, ha aggiunto altre dichiarazioni davvero importanti sulla sua adolescenza: “Difficile, soprattutto il capitolo scuola. Avevo interessi completamente diversi dai miei coetanei, sono stata esclusa e, di conseguenza, tendevo ad escludermi. Perciò si, mi sono sentita spesso sola”.