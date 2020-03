Mamma s’innamora dell’amico del figlio 18enne: “E’ un bravo patrigno”

Una mamma di 42 anni si è innamorata e fidanzata con il migliore amico del figlio: i due hanno 22 anni di differenza, ma la loro relazione è stabile.

Per Dawn Northley il detto “L’amore non ha età” è diventato più che una frase fatta. Questa donna di 42 anni e madre di due figli ha infatti trovato la felicità con un ragazzo di appena 20 anni. Tutto è iniziato per caso, quando nel 2017 il figlio Callum le ha chiesto di poter incontrare il suo amico Takhari. I due adolescenti si erano conosciuti 3 anni prima giocando online ad un videogame per Xbox. Dopo quella prima partita l’appuntamento online tra i due ragazzi è divenuto abituale e presto hanno cominciato a parlare quotidianamente.

Desiderosa di accontentare il desiderio del figlio, la donna ha accettato di guidare da Glasgow fino a Wolverhampton per lasciarlo una settimana a casa dell’amico. Quando sono arrivati Dawn è rimasta immediatamente colpita dal ragazzo: “L’ho visto che ci aspettava in strada, era alto, misterioso e fascinoso. Sono entrata in casa per parlare con sua madre, mentre i nostri figli giocavano sopra ai videogame“. Tornata una settimana dopo per riprendere il figlio, la donna ha detto a Takhari che era il benvenuto a casa e questo per tutta riposta le ha dato il numero di telefono.

Mamma s’innamora dell’amico del figlio: “E’ un gran patrigno”

Dopo qualche mese da quell’incontro Dawn ha deciso di separarsi con il marito. Il loro rapporto non andava bene già da diverso tempo e in quel periodo la distanza era tale da convincerli a prendere quella decisione. La donna ha portato i suoi figli a Blentyre, in Inghilterra e non troppo distante da Wolverhampton. Circa due mesi dopo il figlio ha invitato Takhari e cupido ha fatto la sua parte: “Quando è venuto ero eccitata all’idea di vederlo. Ho cominciato a lanciargli sguardi in giro per casa. Mi ripetevo che ero troppo anziana per lui”.

L’attrazione però era reciproca e Dawn l’ha compreso quando ha riaccompagnato il ragazzo a casa: “Quando abbiamo cominciato a parlare delle nostre vite, non avevo idea di quanto fosse maturo. Giunti davanti a casa sua, Takhari si è accostato all’auto e mi ha baciata“. Da quel giorno il loro rapporto non si è mai interrotto ed ora il ragazzo vive con lei ed i suoi figli. La donna lo ritiene un ottimo compagno e un buon padre adottivo: “Lui e Callum sono rimasti migliori amici, il nostro rapporto non ha rovinato la loro amicizia. Addison (la figlia di 10 anni della donna, ndr) ha cominciato a chiamarlo papà, è adorabile”.