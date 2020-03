Leonardo Greco, condizioni di salute: “Intravedo un filo di luce” – VIDEO

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Leonardo Greco aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo il contagio da Coronavirus.

Nei giorni scorsi i fan di Leonardo Greco, ex tronista di ‘Uomini e Donne‘, sono stati in apprensione per il loro idolo. Questo infatti li aveva informati del fatto che dopo aver contratto il Coronavirus era stato ricoverato al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano ed aveva la necessita di un respiratore. Il post era anche un invito a non prendere sotto gamba l’attuale emergenza sanitaria.

La paura oggi è stata sostituita da un cauto ottimismo. Lo stesso Greco ha infatti informato i propri fan che le sue condizioni di salute cominciano a migliorare: “Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto, ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre”. Specifica però che si tratta solo di un primo passo verso la guarigione: “Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce”.

