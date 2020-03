Il governo cinese sicuro |”Coronavirus portato a Wuahn dagli americani”

Dalla Cina fonti del Governo locale si dicono sicure che la diffusione del Coronavirus sia da attribuir agli Stati Uniti, per un preciso evento.

In merito all’epidemia di Coronavirus che ha colpito il mondo, non poteva mancare anche qualche teoria cospirazionista. I soliti complottisti sul web hanno diffuso le più fantasiose ipotesi in merito al fatto che la diffusione del Covid-19 possa essere un qualcosa di ben pianificato ed attuato.

Ma nelle ultime ore c’è stata una dichiarazione da fonti ufficiali governative della Cina che avranno certamente il loro peso. A parlare è il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, per il quale il Coronavirus sarebbe stato diffuso in cina da militari statunitensi. Questa ipotesi addirittura è stata esposta alla Camera dei Rappresentanti con il direttore dei Centri per la prevenzione ed il controllo delle malattie, Robert Redfield. La stessa Cina ha chiesto agli Usa di comportarsi in modo limpido.

Coronavirus Cina, Pechino accusa gli Usa

La Cnn ha anche ricordato come ad ottobre 2019 molti soldati americani hanno pernottato a Wuhan, la megalopoli da 11 milioni di abitanti nella provincia dell’Hubei ritenuto il focolaio iniziale del Coronavirus. In quella occasione erano in corso i Military World Games. “Redfield ha ammesso la presenza che alcuni americani morti per quella che sembrava semplice influenza erano risultati in realtà positivi al Covid-19”, ha scritto il Ministero della Salute cinese. Il quale a questo punto ritiene che il paziente zero in assoluto al mondo sia di nazionalità statunitense.

“Gli Stati Uniti ci devono spiegazioni”

“Quando è iniziato tutto con il paziente zero negli Usa? Quante persone sono state contagiate? Quali sono gli ospedali? E’ possibile che sia stato l’esercito americano a portare l’epidemia a Wuhan. Cercate di essere trasparenti! Diffondete pubblicamente i vostri dati! Gli Usa ci devono una spiegazione”. Ed altri membri del governo di Pechino sostengono che sia un errore accusare la Cina di avere dato origine al Coronavirus.

