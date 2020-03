Giulia De Lellis e la raccolta fondi Ferragnez: scoppia la bufera

Giulia De Lellis fa parlare di sé in merito, questa volta, alla raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per supportare l’emergenza da Coronavirus.

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello, ha fatto scalpore. Questa volta, non in maniera positiva. La influencer, infatti, come moltissimi vip, vuole sostenere l’Italia in questo momento di crisi. Come lei in molti si sono schierati per aiutare con l’emergenza Coronavirus attivando raccolte fondi o donando soldi agli ospedali. Tra i vip con un grande senso civico ci sono Chiara Ferragni e il rapper Fedez, che hanno deciso di intraprendere una raccolta fondi.

Leggi anche -> Fedez e Chiara Ferragni: nuovi fondi contro il Coronavirus | VIDEO

La raccolta fondi dei Ferragnez è stata accolta molto positivamente da tutta Italia, e molti vip hanno scelto di partecipare. Tra questi, Giulia De Lellis che, però, è stata anche ampiamente criticata. “In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente“, con queste parole Chiara e Federico hanno invitato la popolazione a contribuire offrendo un aiuto. In 24 ore da quando la raccolta fondi è stata lanciata, è stata raggiunto il grandissimo risultato di 3 milioni di euro. Tantissimi gli amici del mondo dello spettacolo a partecipare alla raccolta fondi, condividendola sui loro profili social e invitando i loro followers a fare lo stesso.

Leggi anche -> Coronavirus: Heather Parisi contro raccolta Fedez-Ferragni | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Vi porto in cucina con me ..💕 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 11 Mar 2020 alle ore 10:02 PDT

Lo scandalo per Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, però, è finita sotto la bufera. Secondo indiscrezioni avrebbe donato soltanto 20 euro, una cifra sicuramente molto bassa per le sue possibilità economiche. Ma Giulia ha smentito tutto con un video sui social.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!