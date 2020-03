Giancarlo Dotto, chi è: carriera e curiosità sul giornalista e scrittore

Carriera e curiosità sul giornalista e scrittore Giancarlo Dotto, chi è: cosa sapere su di lui, dal rapporto con Carmelo Bene al successo in tv.

Per molti anni è stato l’assistente alla regia di Carmelo Bene[1], celebre uomo di teatro italiano, con cui ha scritto appunto Vita di Carmelo Bene. Ha collaborato alla stesura di Chi mi credo di essere di Maurizio Costanzo (Edizioni Mondadori 2005) e di Una bellissima ragazza di Ornella Vanoni.

Come giornalista ha scritto per La Stampa, Il Messaggero, Il Foglio, Gioia, Panorama, Diva e Donna, Max (periodico) e L’Espresso, per cui ha condotto una particolare inchiesta sulla prostituzione giovanile, soprattutto di extracomunitarie.

Per la televisione (gruppo Mediaset) è stato opinionista delle trasmissioni Controcampo, Buona Domenica e La fattoria, ha partecipato nel ruolo di giornalista a Verissimo, Matrix, La versione di Banfi. Attualmente è presente a Domenica Live di Canale 5.

Grande esperto del mondo delle televisioni locali durante il cosiddetto Far West televisivo ha scritto, insieme a Sandro Piccinini, anch’egli giornalista sportivo, il libro Il mucchio selvaggio – La strabiliante, epica, inverosimile ma vera storia della televisione locale in Italia[2], edito da Arnoldo Mondadori Editore.

Collaborava anche con il quotidiano Il Corriere dello Sport e la rivista Ulisse.

È cugino dei giornalisti di radio e tv Emanuele Dotto e Matteo Dotto.

È stato ospite di varie trasmissioni televisive sportive di carattere calcistico come Tiki Taka e La Domenica Sportiva.[3][4]

