Giancarlo Dotto, chi è: carriera e curiosità sul giornalista e scrittore

Carriera e curiosità sul giornalista e scrittore Giancarlo Dotto, chi è: cosa sapere su di lui, dal rapporto con Carmelo Bene al successo in tv.

Veneto, classe 1952, Giancarlo Dotto entra nel mondo dello spettacolo grazie all’amicizia e alla collaborazione come assistente alla regia di Carmelo Bene.

Tra l’altro, dal loro rapporto nasce la biografia Vita di Carmelo Bene. Successivamente, ha collaborato alla stesura di Chi mi credo di essere di Maurizio Costanzo e di Una bellissima ragazza di Ornella Vanoni. Così è divenuto il biografo dei personaggi dello spettacolo.

Carriera e curiosità su Giancarlo Dotto

Negli anni, affianca alla carriera di autore teatrale e scrittore, quella di giornalista. Collabora con i principali quotidiani e riviste italiane: La Stampa, Il Messaggero, Il Foglio, Gioia, Panorama, Diva e Donna, Max e L’Espresso. Con quest’ultimo lavora a un’ inchiesta sulla prostituzione giovanile, soprattutto di minori straniere. Lavora anche molto in televisione, sia per programmi sportivi che per talk show e reality show.

Inoltre ha partecipato a Verissimo, Matrix, La versione di Banfi e più di recente a Domenica Live di Canale 5. Tra i suoi saggi più interessanti, il libro Il mucchio selvaggio – La strabiliante, epica, inverosimile ma vera storia della televisione locale in Italia, edito da Arnoldo Mondadori Editore e scritto insieme a Sandro Piccinini. Cugino dei giornalisti di radio e tv Emanuele Dotto e Matteo Dotto, scrive molto anche di sport.