Gabriel Garko in bella compagnia: chi è la bionda che passeggia con lui?

Novella 2000 ha beccato Gabriel Garko in compagnia di una bella bionda al centro di Roma, di chi si tratta? L’attore è coinvolto in una nuova relazione?

Nell’ultimo numero della rivista di gossip ‘Novella 2000‘ sono state pubblicate in esclusiva le foto che ritraggono Gabriel Garko in compagnia di una donna. L’attore e la sua amica hanno passato una serata insieme per le vie di Roma, dove hanno parlato a lungo e poi si sono salutati con un bacio che mostra una certa intimità. Nella rivista patinata, oltre a mostrare il momento in cui i due si baciano, viene condivisa anche l’identità della donna: si tratta di Ana Betts.

Cantante di origini sarde e ricca ereditiera, Ana era già stata vista in compagnia di Gabriel lo scorso anno in occasione della partecipazione dell’attore al Festival di Cannes. Dopo quell’occasione formale, però, i due non erano più stati immortalati insieme. Si sa per certo dunque che tra i due c’è una solida amicizia e che potrebbero anche aver discusso esclusivamente di un progetto lavorativo che li vedrà collaborare.

Gabriel Garko intimo con Ana Betts?

Chiaramente su ‘Novella 2000’ si instilla il dubbio che tra i due non ci sia solamente un’amicizia e che oltre al lavoro l’incontro possa aver celato anche discussioni di diverso tipo. Al momento non ci sono prove a supporto di una relazione sentimentale tra l’attore e la cantante. Gli indizi su cui si basa l’ipotesi, infatti, sono da una parte la foto in cui sembrano baciarsi in bocca, dall’altro il fatto che la cantante è al momento sentimentalmente libera.