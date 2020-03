Francesca Mannocchi, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista

Chi è Francesca Mannocchi, carriera e curiosità sulla giornalista e inviata di guerra: collaborazioni, libri e Paesi in cui ha lavorato.

Reporter freelance e giornalista italiana, Francesca Mannocchi si occupa nello specifico di migrazioni e conflitti. Nel corso della sua carriera, ha realizzato reportage in Siria, Iraq, Palestina, Libia, Libano, Egitto e Turchia.

Negli anni, dunque, si è affermata come un punto di riferimento nel giornalismo d’inchiesta, soprattutto in zone di guerra, lavorando per le principali testate nazionali.

Carriera e curiosità su Francesca Mannocchi

Francesca Mannocchi ha ricevuto il Premiolino per il giornalismo nel 2016 e successivamente il Premio Giustolisi con l’inchiesta Missione impossibile, in cui indagava sul traffico di migranti e sulle carceri libiche. Il reportage è stato realizzato per LA7, che lo ha poi trasmesso. Successivamente ha realizzato con il fotografo Alessio Romenzi Isis, Tomorrow. The lost souls of Mosul (2018), presentato fuori concorso alla 75° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo libro Io Khaled vendo uomini e sono innocente. Tra le testate e i network televisivi con cui Francesca Mannocchi ha collaborato e per i quali ha lavorato ci sono Rai 3, SkyTg24, LA7, L’Espresso, Al Jazeera, Middle East Eye e Focus.