Erica Piamonte, il dettaglio choc: “Quattro è meglio di due”

Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto parlare di sé per un dettaglio particolare che ha esaltato i fans.

Erica Piamonte ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e si è fatta conoscere da molti, diventando un’influencer. Erica ha fatto parlare di sé soprattutto da quando ha iniziato la sua relazione con Taylor Mega, inizialmente un’amica, ma tra le due è scoppiato l’amore. Oggi le due non sono più insieme, ma la ex gieffina ha nuovamente trovato una persona con la quale sorridere, con il suo nuovo fidanzato fotografo Alessandro Di Cicco. In uno dei suoi ultimi scatti, però, nella posa assunta da Erica viene messo in mostra un dettaglio del suo corpo che ha fatto chiacchierare in molti.

Erica Piamonte è molto seguita sui social; sul suo profilo Instagram ha oltre 360 mila followers, che sono sempre in attesa di vedere le sue forme esplosive e il suo fisico mozzafiato. Con la situazione di pandemia che sta vivendo l’Italia a causa del Coronavirus, anche Erica, come molti vip, sta trascorrendo il tempo in quarantena a casa. Ha scelto in questi giorni di condividere delle foto, degli scatti in cui mette in mostra il suo lato B e fa apparire un dettaglio piccante del suo corpo. “Quattro fossette è meglio di due“, così scrive Erica. Si riferisce alle ‘fossette di Venere‘ che sono messe molto in evidenza dalla posa.

Erica Piamonte ritrova l’amore

Erica Piamonte si è innamorata nuovamente quando, qualche mese fa, ha incontrato il fotografo e imprenditore Alessandro Di Cicco. Come ha raccontato lei stessa, si sono conosciuti alla festa di compleanno della sua ex Taylor Mega e si sono poi incontrati per scattare un servizio fotografico. Dopo, tra i due è nato un forte sentimento. Oggi i due sono molto innamorati e uniti.

