Coronavirus, le radiografie ai polmoni: “Conseguenze drammatiche”

Le radiografie ai polmoni di alcuni pazienti adulti, ma non anziani, risultati positivi al Coronavirus, i danni: “Conseguenze drammatiche”.

Diverse immagini a raggi X mostrano il danno che il Coronavirus sta causando ai polmoni delle persone che risultano positive al morbo potenzialmente mortale. Le immagini sono state messe online dal sito del Mirror.

I medici sono stati in grado di identificare anomalie specifiche causate da Covid-19 simili a quelli riscontrati nei pazienti con epidemie di SARS e MERS.

I danni ai polmoni da Coronavirus: le immagini delle radiografie

I risultati degli esperti potrebbero portare a una diagnosi più rapida e aiutare a prevenire le infezioni. Le radiografie di una donna di 54 anni che ha contratto il Coronavirus a Wuhan mostrano chiazze bianche nei suoi polmoni. Nelle successive radiografie queste macchie, simili a del vetro smerigliato, danno l’impressione di allargarsi. La donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto la febbre per una settimana, tosse, affaticamento e congestione del torace.

In un altro caso, un uomo di 44 anni, che lavorava al mercato del pesce di Wuhan, dove si pensa che il virus sia passato agli umani, è andato in ospedale dopo aver sofferto di febbre alta e tosse per quasi due settimane il 25 dicembre scorso anno. Una TAC al torace ha mostrato macchie simili a dei cerotti che poi sembravano allargarsi. L’uomo morì dopo una settimana. Una donna di 45 anni della provincia di Sichuan in Cina è stata diagnosticata positiva dopo il ritorno dal Giappone e lo sviluppo di febbre, tosse e dolore al petto. Secondo gli esperti, radiografie e TAC consentono di avere risultati precisi su come il Coronavirus si sviluppa. Quello che ci mostrano questi casi è anche che se è vero che la malattia ha una mortalità elevata tra gli anziani, non è altrettanto vero che non lasci strascichi sui più giovani.