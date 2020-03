La situazione nel Regno Unito: potrebbero esserci già 10 mila contagiati. Supermercati presi d’assalto

Secondo i dati ufficiali la Gran Bretagna ha circa 500 contagiati da coronavirus, ma si teme che possano essere migliaia le persone positive al Covid-19 nel Regno Unito. A lanciare l’allarme è il capo consigliere scientifico del governo britannico, Patrick Vallance, che a margine dalla conferenza stampa del premier Boris Johnson sulla pandemia del Coronavirus ha rivelato che potrebbero esserci fra le 5 mila e le 10 mila persone già infette nel Paese.

Il Coronavirus è arrivato nel governo: la sottosegretaria alla Salute, Nadine Dorries, è risultata positiva al tampone. Ma nonostante un’esponente contagiata, la sanità britannica non esegue tamponi per il Covid-19 se non si è stati nelle aree a rischio o se non si è stati a contatto con una persona infetta. Ciò nonostante sintomi evidenti.

Coronavirus nel Regno Unito: migliaia gli infetti

Diversi lettori hanno raccontato al Guardian di aver chiamato il numero dell’emergenza 111 e di aver raccontato di avere tosse, febbre e dolore al petto. Ma se non ci sono stati contatti con infetti si invita solo a riguardarsi e a lavarsi spesso le mani. “Ho tosse e febbre alta ma non posso fare controlli – ha detto l’ad dell’Education Partnerships Group, Sam Freedman – questa è a dir poco una falla nel sistema dei test”.

Intanto chi è stato vicino alla sottosegretaria Dorries è stato posto in isolamento. Recentemente anche il premier Johnson era stato alla sua festa di compleanno, ma da Downing Street fanno sapere che il primo ministro non ha nessun sintomo. Intanto Johnson in conferenza stampa ha parlato al popolo britannico rivelando che si tratta della più grave crisi sanitaria da generazioni e ha aggiunto “sarà onesto con voi molte famiglie perderanno dei cari per via del coronavirus”.

La scelta al momento però è quella di un approccio graduale alle restrizioni. Quindi semplicemente niente gite scolastiche e l’obbligo dell’auto isolamento nel caso di sintomi quali febbre e tosse. Per il momento niente chiusura delle scuole, come invece ha fatto l’Irlanda, e nemmeno uno stop agli eventi di massa. Cosa quest’ultima che al contrario ha fatto la Scozia imponendo il divieto di raduni sopra le 500 persone. Il Consigliere scientifico del Governo Britannico Sir Patrick Wallace ha poi aggiunto che la Gran Bretagna è su una traiettoria indietro di 4 settimane rispetto all’Italia.

Se il governo britannico sceglie una via di ‘rallentamento’ e non di contenimento del coronavirus, il popolo è molto più spaventato. Chi se lo può permettere prova ad andare nelle cliniche private a richiedere i tamponi, che però possono essere effettuati solo dal sistema pubblico. Il resto della popolazione sceglie chi può la quarantena o in ogni caso l’isolarsi più possibile. Tanto che molti supermercati sono presi d’assalto con scaffali che sono rimasti vuoti.