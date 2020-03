Coronavirus, chiude l’aeroporto di Milano Linate a causa dell’epidemia e della cancellazione dei voli delle compagnie aree. Cosa bisogna sapere.

L’aeroporto di Milano Linate chiude per Coronavirus. La decisione è stata presa dalla Società per azioni esercizi aeroportuali, a seguito della forte riduzione delle attività con la cancellazione di quasi tutti i voli nazionali e internazionali delle compagnie aree che operano nello scalo. Come EasyJet.

Le attività residue saranno spostate all’aeroporto di Milano Malpensa.

Coronavirus, chiude l’aeroporto di Linate

In un comunicato diramato giovedì 12 marzo la Società per azioni esercizi aeroportuali ha comunicato che “secondo le disposizioni del decreto emanato dal ministero dei Trasporti, il traffico passeggeri di aviazione commerciale e generale sarà concentrato sull’aeroporto di Milano Malpensa, con la chiusura temporanea dell’intero aeroporto di Milano Linate che garantirà i soli voli di emergenza sanitaria e/o per trasporto organi“.

Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale dell’aeroporto: www.milanolinate-airport.com/it