Carolyn Smith, appello sul Coronavirus: “State a casa per noi malati”

Il giudice di ‘Ballando con le stelle’ Carolyn Smith ha lanciato un appello a ‘La vita in diretta’ chiedendo agli italiani di pensare ai malati restando a casa.

Da diverso tempo a questa parte Carolyn Smith, amatissimo giudice di ‘Ballando con le stelle‘, sta affrontando una dura lotta contro il cancro. La ballerina non ha mai nascosto la sua condizione, cercando di testimoniare con coraggio il percorso affrontato e la sofferenza provata in questi periodi difficili. Questo pomeriggio Carolyn è intervenuta a ‘La vita in diretta’ per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sul danno che potrebbe fare il coronavirus a chi è immunodepresso.

Leggi anche ->Carolyn Smith, continua l’incubo tumore: “Ho fiducia nei medici”

Presentata da Lorella Cuccarini come una donna di grande coraggio, la giurata del programma Rai ha spiegato innanzitutto: “Vivo a Padova ma faccio la chemioterapia a Roma”. Quindi successivamente ha aggiunto: “E’ stata una settimana disastrosa. Sono rimasta chiusa per giorni in albergo a Roma, non c’era nulla da mangiare perché era tutto chiuso e io non volevo andare in giro perché ho il terrore di essere contagiata dal coronavirus”.

Leggi anche ->Coronavirus, Brusaferro: “Ci attendiamo casi frutto di comportamenti errati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carolyn Smith: “State a casa per noi malati”

Il suo terrore per il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, deriva dalle sue condizioni fisiche. Le cure contro il tumore, infatti, causano un abbassamento delle difese immunitarie, il che permette ai virus di entrare con maggiore facilità nell’organismo e di causare danni maggiori. Infatti poco dopo lancia un accorato appello: “State tutti a casa, fatelo anche per noi malati che abbiamo le difese immunitarie basse!”.

A causa della situazione Carolyn Smith è dovuta rimanere a Roma e quindi si è dovuta trasferire dall’albergo alla casa di un’amica. Con se ha portato tre valige, poiché si preparava alla partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, programma che poi è stato “cancellato“. Nel sentirle dire quella parola, però, la Cuccarini la corregge e dice: “Non è stato cancellato, ma solo rinviato. Anzi, non vediamo l’ora che inizi, perché quando ciò avverrà significherà che le cose staranno tornando alla normalità”.