easyJet: annullate le commissioni per modifiche o cancellazioni

Nessuna commissione su cancellazioni o modifiche rispetto ai viaggi prenotati con easyJet.

Sono moltissime le compagnie aeree che in questo momento storico legato all’emergenza Coronavirus hanno modificato le tratte che portano all’Italia o addirittura chiuso i voli verso il nostro Paese. easyJet ha inviato un comunicato stampa in cui ha dichiarato che data la situazione di incertezza relativa al Covid-19, per i viaggi già prenotati e che magari si vorrebbero cambiare, la decisione delle compagnia è stata quella di modificare la data di viaggio o la destinazione senza che venga applicata qualsivoglia commissione per le prenotazioni esistenti o future.

Come modificare o cancellare un volo

L’idea di easyJet e quella di garantire sempre ai viaggiatori la possibilità di muoversi. Questo laddove le restrizioni lo consentano e chiaramente in linea con le leggi del governo di questo momento in Italia e secondo le indicazioni sanitarie. Coloro che vogliono rimandare il loro viaggio, quindi da oggi possono cambiare la data e la destinazione senza alcun tipo di commissione. Qualora ci fosse una differenza di prezzo easyJet, vuole garantire una maggiore flessibilità per modificare tutti i piani rinunciando così alla commissione che gli spetterebbe. Laddove, invece sono state portate avanti delle richieste di cancellazione dei voli i clienti potranno più che altro effettuare un trasferimento su un volo alternativo sempre in maniera gratuita. Oppure ricevere un rimborso qualora tutti i voli siano stati cancellati. L’idea è quella che easyJet vuole permettere a tutti i passeggeri bloccati di tornare a casa, quindi dalla sezione gestisci le tue prenotazioni su easyjet.it, potrete modificare tutte le vostre prenotazioni.

No alle prenotazioni telefoniche

Visto anche che in questo momento i centralini della compagnia aerea sono stati letteralmente presi d’assalto viste le nuove disposizioni governative, prenotando via telefono non ci sarà lo sconto di €6 che invece esiste per le prenotazioni via internet. Queto a patto che invece non vi sia l’esigenza di una assistenza speciale.

La sanificazione degli aeromobili easyJet

easyJet, tiene anche a precisare che per l’esposizione a Covid-19 mentre si è in volo la compagnia ha riscontrato che la qualità dell’aria in cabina è in linea con le normative di sicurezza. Inoltre gli standard di pulizia sono dettati dalle linee guida stabilite dall’organizzazione Mondiale della Sanità e quind il personale di cabina pulisce l’aereo dopo ogni singolo volo ed effettua sempre lo smistamento e lo smaltimento sicuro dei rifiuti. Cabina, servizi igienici, sedili, tavoli vengono puliti a fondo ogni notte da una squadra di pulizia professionale.