Bolsonaro positivo al Coronavirus | sabato ha cenato con Trump

Situazione Coronavirus Trump Bolsonaro: i due hanno mangiato a tavola insieme durante un incontro ufficiale, il brasiliano è positivo e ora il presidente Usa rischia un possibile contagio.

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha il Coronavirus. Lo ha fatto sapere lui stesso tramite i suoi canali ufficiali. Il test da rilevamento del Covid-19 ha dato esito positivo e questo ora mette a serio rischio contagio le tante persone con le quali l’esponente governativo del Paese sudamericano ha avuto a che fare negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE –> Il governo cinese sicuro |”Coronavirus portato a Wuahn dagli americani”

Tra questi non ci sono soltanto i suoi collaboratori ed esponenti di governo, ma anche alcuni importanti ospiti con i quali lo stesso Bolsonaro si è interfacciato. Su tutti spicca Donald Trump. I due hanno cenato insieme sabato scorso a Mar-a-Lago, in Florida. Ora Bolsonaro è in attesa di un ulteriore secondo test che dovrebbe svolgere nelle prossime ore. A risultare positivo c’è anche il capo ufficio stampa del governo brasiliano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Spagna ad alto rischio: 4mila casi, la metà a Madrid

Coronavirus Trump Bolsonaro, il presidente brasiliano rischia di infettare quello Usa

Jair Bolsonaro è apparso in televisione parlando al suo popolo per chiedere alla gente di non uscire in strada. In precedenza però aveva minimizzato la crisi dicendo cose del tipo “C’è roba molto più mortale del Coronavirus”, definendo l’epidemia in corso “una cosa decisamente sopravvalutata”. Invece due giorni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato ufficialmente di pandemia per la prima volta. Aumentando di fatto il rischio dalla definizione iniziale di epidemia.

LEGGI ANCHE –> La Russia come la Cina | ospedale a tempo di record per il Coronavirus

LEGGI ANCHE –> Tremenda ipotesi Coronavirus in Gran Bretagna | “60% di infetti per l’immunità di gregge”