Il presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro smentisce: “Non sono positivo al Coronavirus”, e fa il gesto dell’ombrello su Facebook.

Che il presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, fosse un personaggio sopra le righe era cosa nota. La sua reazione alle voci che fosse risultato positivo al Coronavirus ne sono la conferma.

Poco fa, infatti, sui social ha postato una foto in cui fa il gesto dell’ombrello e con una brevissima nota chiarisce che il tampone è risultato negativo.

Bolsonaro negativo al Coronavirus, ma Trump rischia ancora

Successivamente il presidente brasiliano ha invitato a non credere alle fake news. Come noto, un collaboratore di Bolsonaro, addetto stampa del presidente, è risultato positivo al Coronavirus. Peraltro il presidente brasiliano nei giorni scorsi ha incontrato Donald Trump. I due hanno cenato insieme sabato scorso a Mar-a-Lago, in Florida.

Anche se Bolsonaro è risultato ora negativo al Coronavirus, va considerato che all’incontro istituzionale dell’8 marzo con il presidente Usa, Donald Trump, era presente anche l’addetto stampa del presidente brasiliano. Per tale ragione, non si può dire con certezza che il presidente statunitense possa essere negativo al test per il Coronavirus. Peraltro, il Covid-19 ha un periodo di incubazione relativamente lungo, che può superare anche la settimana.