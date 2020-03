Bernardo Cherubini chi è: età, carriera e vita privata del fratello di Jovanotti

Conosciamo meglio la storia di Bernardo Cherubini: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del fratello di Jovanotti

Un concorrente a sorpresa per l’Eredità. In studio nella puntata di giovedì 12 marzo è stato protagonista anche Bernardo Cherubini, fratello del più noto Lorenzo. Classe 1963, Bernardo ha tre anni in più di Jovanotti. I due hanno anche una sorella, Anna, mentre l’altro fratello Umberto, che era istruttore di volo della scuola Touchandgo è scomparso il 22 ottobre 2007 all’età di soli 45 anni in un incidente aereo a Latina, in cui perse la vita anche Bruno Bianchella.

Bernardo Cherubini chi è: le curiosità

I due sono molto legati, soprattutto dopo il tragico incidente di Umberto. In quell’occasione Jovanotti svelò: “Non c’è altro da aggiungere, solo che era mio fratello ed era una persona speciale, che mi ha insegnato tutto. Mi ha chiamato il babbo ma non sapevo ancora cosa fosse successo, poi ho sentito dalla radio dell’incidente aereo e ho capito subito”. Divertente e molto simpatico, Bernardo è stato protagonista prendendo anche in giro Jovanotti affermando di sfidarsi anche a casa per il gioco dell’Eredità.