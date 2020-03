Per Amici 19, il programma condotto da Maria De Filippi, c’è un nuovo colpo di scena. Una delle concorrenti decide di fare le valigie e andare via: nessuno riesce a fermarla.

Si parla di Amici 19, il programma di Maria De Filippi, in quanto c’è stato un grande colpo di scena. Una delle concorrenti, Nyv, ha fatto le valige ed è andata via. La cantante è stata colta dal panico ed è andata via. Le sue compagne, Gaia e Giulia, hanno cercato di fermarla ma non ci sono riuscite.

Leggi anche -> Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi: anticipazioni serale, oggi 13 Marzo

Nyv ha fatto le valige e si è precipitata fuori dalla casetta e neanche le sue compagne sono riuscite a fermarla. Questa scena è andata in onda nel Day Time di venerdì 13 marzo, a poche ore dal Serale. Gaia e Giulia provano a farla ragionare, ma Nyv non ascolta nessuno: “Non sto bene. Lasciatemi fare quello che voglio fare. Andate avanti voi con quello che state facendo, ma lasciatemi andare“. La ragazza non sembra essere in grado di sopportare il peso della competizione dentro la scuola di Amici e preferisce andarsene. “E’ da tempo che penso a questa cosa qui, non me la sento addosso“. Dopo poco, però, la cantante rientra e viene accolta a braccia aperte dalle sue compagne.

Leggi anche -> Amici 19, la decisione choc di Maria De Filippi per il Coronavirus

Quello di Nyv è sembrato un momento di panico ma, in altri momenti nel Day Time, la cantante viene mostrata mentre smette di cantare durante le prove e lascia il palco. Il suo stato d’animo sembra essere molto turbato, probabilmente la ragazza è agitata per il Serale. Nonostante questo suo momento di difficoltà, Nyv rimane una delle artisti più ‘quotate’ per vincere questa edizione di Amici, grazie al suo grande talento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!