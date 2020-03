Ad Amici 19 parla Al Bano Carrisi, dando dei giudizi sui giudici del Serale, ossia Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada, soffermandosi su quest’ultima.

Maria De Filippi ha fatto una mossa azzeccata chiamando Al Bano e Romina Power come ospiti fissi del Serale di Amici 19, riuscendo a raggiungere, così, un pubblico più adulto. Il cantante popolare durante un’intervista ha parlato dei giudici presenti nella fase finale del programma: Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada.

Leggi anche -> Amici 19: puntata senza ospiti e album bloccati | VIDEO

Solo parole gentili per Gabry Ponte, che è considerato da Al Bano un bravo ragazzo, sulla cantante calabrese ha detto solo “lei è Loredana!“, sulla Incontrada, invece, ha lanciato un avvertimento: “State attenti a lei!“. Riguardo alla ex moglie Romina Power, dice di trovarsi ancora benissimo con lei. Alla luce delle nuove direttive emanate dal Governo per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, la redazione di Amici 19, insieme alla sua conduttrice Maria De Filippi, hanno preso delle modifiche sulla puntata del Serale in onda stasera e hanno scelto di bloccare le uscite fisiche degli album discografici dei cantanti, permettendone solo l’uscita in digitale.

Leggi anche -> Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi: anticipazioni serale, oggi 13 Marzo

Amici 19, la puntata del 13 marzo

Sulla puntata in onda stasera del Serale, inoltre, Maria De Filippi ha deciso anche di cancellare ospiti e duetti, per essere conforme alle normative sanitarie in vigore. Tra i grandi assenti saranno proprio Al Bano e Romina Power, ma ancora non sono arrivate comunicazioni relative a quando i due saranno nuovamente presenti al programma. Inoltre, nella puntata in onda stasera, Maria potrebbe far confrontare Alessandra Celentano e Vanessa Incontrada, criticata per il suo ruolo da giudice. L’insegnante le aveva dato dell’incompetente e l’attrice aveva replicato con una lettera.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!