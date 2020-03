Uomini e Donne, Trono Over: anticipazioni del 12 marzo

Da non perdere l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne: ecco tutte le curiosità e anticipazioni del 12 marzo

Torna l’appuntamento oggi, giovedì 12 marzo, con il Trono Over di omini e Donne. Sarà ancora protagonista Veronica Ursida che ha svelato di aver saputo di un incontro tra Andrea e una ragazza. Ci sarebbero stati dei baci tra il cavaliere e una donna al mare durante il fine settimana di San Valentino. Anche Valentina Autiero sarà molto infastidita da questo racconto visto che era interessata ad Andrea. Valentina afferma di non fidarsi degli uomini e accusa lo stesso uomo di condividere sul suo profilo di Instagram soltanto storie riguardanti Veronica.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso in lacrime durante il discorso di Conte agli italiani -VIDEO

Uomini e Donne, Trono Over: tutte le curiosità

Così Roberta si scaglierà contro Veronica: la stessa Ursida cercherà così di difendersi dalle critiche. Inoltre, la Di Padua non si ferma e, attraverso il cellulare, lancia altre accuse a Veronica. E così le due dame si scontreranno perché stanno conoscendo Giovanni: Roberta non comprende il motivo per cui il cavaliere stia sempre in contatto più donne. Anche Barbara De Santi, che prenderà parte alla puntata dalla sua città, non risparmierà Veronica. Infine, ci sarà anche il colpo di scena con una donna in video collegamento sceglie di fare una segnalazione su Massimiliano: Valentina resta molto male di fronte a quanto sta accadendo. La donna confessa che il cavaliere le ha scritto su Instagram.