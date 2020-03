Stasera in tv – Non Si Ruba A Casa Dei Ladri: cast, trailer e trama del film

Stasera in tv – Non Si Ruba A Casa Dei Ladri: cast,...

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri, film del 2016, è la commedia scelta oggi, 12 Marzo, da Canale 5 per affrontare con ironia l’emergenza Coronavirus: cast, trailer e trama

Mediaset con la commedia Non si Ruba A Casa Dei Ladri, film uscito nelle sale nel 2016, sceglie di affrontare con ironia la corruzione politica e il clientelismo, accantonando per una sera l’emergenza Coronavirus.

La comedy inizierà alle ore 21.50 su Canale 5.

Vediamo insieme la trama del film e restiamo a casa per riderne.

Leggi anche –> Stasera in tv film | Il Giustiziere della Notte – Death Wish, oggi 12 Marzo

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri, trama

Film del 2016 diretto da Carlo Vanzina, Non si ruba a casa dei ladri racconta la storia di Antonio, imprenditore che perdendo un appalto importante si ritrova senza più un soldo.

Antonio (Vincenzo Salemme) è sposato con Daniela e persa la sua impresa di pulizie si vede costretto a trasferirsi con la moglie a casa della zia Titina. Alla spasmodica ricerca di lavoro, il protagonista incappa casualmente nell’offerta di Simone Santoro, un politico disonesto che però sembra prenderlo in simpatia e lo assume come cameriere a 5.000 euro al mese. Daniela e Antonio si mettono quindi al servizio del dottor Santoro e, fra una faccenda e l’altra, scoprono casualmente che l’appalto mancato, che li ha portati al fallimento, è stato revocato proprio dal loro datore di lavoro attuale. La coppia decide quindi di riprendersi ciò che gli spetta rubandolo dal conto estero del disonesto politicante. Tirata su una squadra sgangherata di persone truffate come loro da Simone Santoro, Antonio e Daniela iniziano a delineare un piano d’azione che porterà a risvolti esilaranti.

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri, cast completo:

Vincenzo Salemme (Antonio Russo)

Massimo Ghini (Simone Santoro)

Stefania Rocca (Daniela Russo)

Manuela Arcuri (Lori Carlucci)

Maurizio Mattioli (Giorgio Bonetti)

Teco Celio (herr Muller)

Lorenzo Balducci (Michele)

Liliana Vitale (zia Titina)

Barbara Ramella (Francesca)

Ria Antōniou (Demetra, estetista)

Ralph Palka (banchiere)

Fabrizio Buompastore (onorevole Maronaro)

Non si ruba a casa dei ladri, trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI